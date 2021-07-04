Врачи раскрыли способы отличить сезонную аллергию от коронавируса

Сезонная аллергия характеризуется покраснением глаз и зудом на слизистых, а также чиханьем, обильным насморком и заложенностью носа, отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, эти симптомы не встречаются при коронавирусе.

Болибок назвал основными сигналами для того, чтобы сдать анализ на CoViD-19, сухой кашель и повышенную температуру. О разнице между симптомами сезонной аллергии и ковида рассказала и член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

"Отличить коронавирус от сезонной аллергии далеко не всегда бывает просто, потому что у аллергической реакции есть симптомы риноконъюнктивита, то есть заложенность носа, отёчность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов", — сообщила она в беседе с ТАСС.

Несмотря на то что некоторые симптомы у этих заболеваний схожи, эксперт отмечает, что отличить их можно. По её словам, основным показателем аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах, которого не бывает при коронавирусе. Характерно также и то, что температура у аллергиков может подниматься максимум до 37,5 градуса, а при коронавирусе значение выше. Также Польнер отметила, что у людей с сезонной аллергией есть основные симптомы, которые проявляются каждый год.

Эксперт подчёркивает, что при наличии сомнений, необычных для сезонной аллергии симптомов следует обратиться в медучреждение для сдачи ПЦР-теста.