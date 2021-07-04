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Почти половина мероприятий Олимпиады в Токио может пройти без зрителей

Под ограничения могут попасть церемонии открытия и закрытия Игр, а также турниры по футболу, бейсболу и лёгкой атлетике.

4 июля, 07:33

Фото © Сайт Олимпийских игр в Токио

Власти Японии рассматривают возможность ужесточения лимита посещаемости летних Олимпийских игр в Токио и сокращения числа зрителей с десяти до пяти тысяч человек. Такие изменения сильно ударят по мероприятиям Игр, 40% которых могут пройти без болельщиков. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает агентство Kyodo.

Так, предполагается, что при пустых трибунах пройдут все мероприятия, начинающиеся после 21:00 и на которые продано более пяти тысяч билетов. К таким относятся как церемонии открытия и закрытия соревнований, так и турниры по бейсболу, футболу и лёгкой атлетике. Всего ограничениям могут подвергнуться 300 из 750 запланированных сессий.

Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран

Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран

Ранее Лайф сообщал об утверждении состава сборной России на Олимпиаду в Токио. Знаменосцами команды станут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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