Почти половина мероприятий Олимпиады в Токио может пройти без зрителей
Под ограничения могут попасть церемонии открытия и закрытия Игр, а также турниры по футболу, бейсболу и лёгкой атлетике.
Фото © Сайт Олимпийских игр в Токио
Власти Японии рассматривают возможность ужесточения лимита посещаемости летних Олимпийских игр в Токио и сокращения числа зрителей с десяти до пяти тысяч человек. Такие изменения сильно ударят по мероприятиям Игр, 40% которых могут пройти без болельщиков. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает агентство Kyodo.
Так, предполагается, что при пустых трибунах пройдут все мероприятия, начинающиеся после 21:00 и на которые продано более пяти тысяч билетов. К таким относятся как церемонии открытия и закрытия соревнований, так и турниры по бейсболу, футболу и лёгкой атлетике. Всего ограничениям могут подвергнуться 300 из 750 запланированных сессий.
Ранее Лайф сообщал об утверждении состава сборной России на Олимпиаду в Токио. Знаменосцами команды станут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.
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