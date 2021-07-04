Почти половина мероприятий Олимпиады в Токио может пройти без зрителей

Власти Японии рассматривают возможность ужесточения лимита посещаемости летних Олимпийских игр в Токио и сокращения числа зрителей с десяти до пяти тысяч человек. Такие изменения сильно ударят по мероприятиям Игр, 40% которых могут пройти без болельщиков. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает агентство Kyodo .

Так, предполагается, что при пустых трибунах пройдут все мероприятия, начинающиеся после 21:00 и на которые продано более пяти тысяч билетов. К таким относятся как церемонии открытия и закрытия соревнований, так и турниры по бейсболу, футболу и лёгкой атлетике. Всего ограничениям могут подвергнуться 300 из 750 запланированных сессий.