Врач рассказал, чем полезна ходьба босиком
Вместе с тем медик советует не увлекаться таким упражнением. Лучше заниматься им недолго и на определённых поверхностях.
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Ходить босиком полезно для здоровья, но этим занятием можно заниматься не везде. Об этом рассказал врач общей практики Владимир Хорошев.
"На стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг", — объяснил он полезность этого занятия в интервью радио Sputnik.
Среди поверхностей, которые принесут пользу здоровью при босоногой ходьбе, Хорошев называет песок, траву и гальку. Последнюю он выделяет особо.
"Причём желательно, чтобы она была округлой, не жёсткой, не острой, чтобы не поранить ноги. Когда человек идёт по гальке, он тренирует ещё и суставы", — отметил врач.
Медик предупреждает, что не подойдут для ходьбы босиком асфальт, бетон и различные поверхности, на которых можно пораниться. Да и по длительности лучше не злоупотреблять этим занятием: ходьба более двух-трёх часов в день может нанести вред здоровью.
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