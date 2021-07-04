Врач рассказал, чем полезна ходьба босиком

Ходить босиком полезно для здоровья, но этим занятием можно заниматься не везде. Об этом рассказал врач общей практики Владимир Хорошев.

"На стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг", — объяснил он полезность этого занятия в интервью радио Sputnik.

Среди поверхностей, которые принесут пользу здоровью при босоногой ходьбе, Хорошев называет песок, траву и гальку. Последнюю он выделяет особо.

"Причём желательно, чтобы она была округлой, не жёсткой, не острой, чтобы не поранить ноги. Когда человек идёт по гальке, он тренирует ещё и суставы", — отметил врач.

Медик предупреждает, что не подойдут для ходьбы босиком асфальт, бетон и различные поверхности, на которых можно пораниться. Да и по длительности лучше не злоупотреблять этим занятием: ходьба более двух-трёх часов в день может нанести вред здоровью.