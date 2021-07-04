Выскочивший из-за скал медведь-альбинос напугал туристов в Турции. Видео © Соцсети

Семерых украинских туристов, которые поднимались на гору Арарат в Турции, испугал редкий медведь-альбинос. Животное внезапно появилось из-за скал всего в нескольких метрах от людей.

Туристы заметили двух медведей вдалеке несколько ранее — бурого и белого. Первый сразу же скрылся, а второй, видимо, решил поохотиться. Увидев хищника перед собой, люди очень испугались.

"Когда мы все начали кричать одновременно, медведь изменил направление и исчез. Мы чувствовали себя очень счастливыми… Нам, конечно, очень повезло", — передаёт слова туристов издание Mirror.