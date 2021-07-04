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Выскочивший из-за скал медведь-альбинос напугал туристов в Турции

Люди разом закричали, вследствие чего хищное животное решило ретироваться. Никто не пострадал.

4 июля, 04:38

Выскочивший из-за скал медведь-альбинос напугал туристов в Турции. Видео © Соцсети

Семерых украинских туристов, которые поднимались на гору Арарат в Турции, испугал редкий медведь-альбинос. Животное внезапно появилось из-за скал всего в нескольких метрах от людей.

Туристы заметили двух медведей вдалеке несколько ранее — бурого и белого. Первый сразу же скрылся, а второй, видимо, решил поохотиться. Увидев хищника перед собой, люди очень испугались.

"Когда мы все начали кричать одновременно, медведь изменил направление и исчез. Мы чувствовали себя очень счастливыми… Нам, конечно, очень повезло", — передаёт слова туристов издание Mirror.

Гуляющий по улицам медведь перепугал жителей российского города

Гуляющий по улицам медведь перепугал жителей российского города

А в конце июня в результате нападения медведя на туристическую группу в парке "Ергаки" погиб подросток, ещё один взрослый пострадал. Вскоре животное было застрелено.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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