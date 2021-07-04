Названы пять признаков рыбы, которую лучше не покупать
Попытка сэкономить может привести к печальным последствиям для здоровья.
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Из-за неправильного хранения в магазине рыба может не просто потерять товарный вид, но и стать непригодной к употреблению. Китайские эксперты назвали пять признаков, когда этот продукт вовсе нельзя покупать.
- Если глаза рыбы не блестят и выглядят мутными, сообщает издание Sohu, она уже испортилась.
- Если при нажатии палец не встречает сопротивления, то такой продукт уже залежалый.
- Если жабры потемнели и не имеют блеска, то покупать не стоит.
- Если рыба не целая, нет хвоста или в нём прослеживается что-то "аномальное", это может свидетельствовать о болезни морской обитательницы.
- Если рыба не имеет характерного запаха чешуи, тины или, напротив, он слишком специфический, стойкий — не берите.
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