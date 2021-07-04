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Названы пять признаков рыбы, которую лучше не покупать

Попытка сэкономить может привести к печальным последствиям для здоровья.

4 июля, 03:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Из-за неправильного хранения в магазине рыба может не просто потерять товарный вид, но и стать непригодной к употреблению. Китайские эксперты назвали пять признаков, когда этот продукт вовсе нельзя покупать.

  1. Если глаза рыбы не блестят и выглядят мутными, сообщает издание Sohu, она уже испортилась.
  2. Если при нажатии палец не встречает сопротивления, то такой продукт уже залежалый.
  3. Если жабры потемнели и не имеют блеска, то покупать не стоит.
  4. Если рыба не целая, нет хвоста или в нём прослеживается что-то "аномальное", это может свидетельствовать о болезни морской обитательницы.
  5. Если рыба не имеет характерного запаха чешуи, тины или, напротив, он слишком специфический, стойкий — не берите.
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Ранее Лайф сообщал о том, что крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры — больше половины ежемесячного оборота этой рыбы является фальсификатом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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