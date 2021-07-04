Врач объяснил, с какой головной болью нужно срочно идти к врачу

Головная боль бывает двух видов, и если с одной — первичной — можно справиться без медикаментов, то вторичную надо лечить, так как она является следствием заболевания, рассказал врач-терапевт Михаил Когтев. Стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства могут вызвать мышечное напряжение, и в этом случае лучше обойтись без лекарств.

"Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — всё, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов", — рассказал Когтев в беседе с РИА "Новости".

А вот при мигрени важна помощь врача и специфической терапии. Кроме того, головная боль может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта. Если при этом тошнит, следует незамедлительно обратиться к врачу. Также врач отметил важность способности человека самостоятельно оценивать интенсивность приступов.

"Например, можно использовать шкалу от ноля до десяти, где ноль — отсутствие связи, а десять — невыносимая головная боль. С болью до пяти баллов можно справиться самостоятельно. В остальных случаях необходима помощь специалиста", — объясняет Михаил Когтев.