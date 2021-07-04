АвтоВАЗ отчитался о резком росте продаж

За первое полугодие 2021 года АвтоВАЗ продал в России 200 219 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Как сообщают в компании, эта цифра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 51%.

Как говорится в пресс-релизе АвтоВАЗА, самой популярной моделью Lada в первом месяце лета 2021 года традиционно стала Granta. На втором и третьем месте — модели Vesta и Largus.

Последняя обновилась в марте текущего года и получила внедорожную модификацию Cross и фургон. На четвёртом и пятом месте внедорожники Niva Travel и Niva Legend.

"Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей LADA на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c "Яндекс.Авто", — отметил исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне.