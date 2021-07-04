АвтоВАЗ отчитался о резком росте продаж
Самой продаваемой моделью уже традиционно является недорогая Lada Granta. За ней следуют модели Vesta и Largus.
Фото © Lada
За первое полугодие 2021 года АвтоВАЗ продал в России 200 219 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Как сообщают в компании, эта цифра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 51%.
Как говорится в пресс-релизе АвтоВАЗА, самой популярной моделью Lada в первом месяце лета 2021 года традиционно стала Granta. На втором и третьем месте — модели Vesta и Largus.
Последняя обновилась в марте текущего года и получила внедорожную модификацию Cross и фургон. На четвёртом и пятом месте внедорожники Niva Travel и Niva Legend.
"Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей LADA на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c "Яндекс.Авто", — отметил исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне.
Ранее стало известно, что машины АвтоВАЗа с 1 июля подорожали на 2–4%. Для отечественного концерна это уже четвёртое повышение цен с начала 2021 года. В последний раз они поднимались в мае, в среднем на 2%.
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