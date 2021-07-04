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В ГИБДД прокомментировали сообщения о новом штрафе за парковку во дворах

Ранее СМИ сообщали, что может быть введено наказание за стоянку автомобиля на местах для спецтехники.

4 июля, 03:01
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Фото © flickr / dmytrok

ГИБДД ничего не известно о новых штрафах за парковку во дворе на месте, предназначенном для специальной техники — машин скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции. Об этом заявили в самом ведомстве.

"Госавтоинспекция России сведениями об указанной инициативе не располагает", — сказали ТАСС в пресс-центре ГИБДД.

Информация о введении нового штрафа за занятие во дворе места для специального транспорта появилась ранее в СМИ. Сейчас за это не наказывают — санкций в виде штрафов за такое в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в России могут ввести штраф за парковку и проезд по газонам.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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