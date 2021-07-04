В ГИБДД прокомментировали сообщения о новом штрафе за парковку во дворах
Ранее СМИ сообщали, что может быть введено наказание за стоянку автомобиля на местах для спецтехники.
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ГИБДД ничего не известно о новых штрафах за парковку во дворе на месте, предназначенном для специальной техники — машин скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции. Об этом заявили в самом ведомстве.
"Госавтоинспекция России сведениями об указанной инициативе не располагает", — сказали ТАСС в пресс-центре ГИБДД.
Информация о введении нового штрафа за занятие во дворе места для специального транспорта появилась ранее в СМИ. Сейчас за это не наказывают — санкций в виде штрафов за такое в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено.
Ранее Лайф сообщал о том, что в России могут ввести штраф за парковку и проезд по газонам.
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