В ГИБДД прокомментировали сообщения о новом штрафе за парковку во дворах

ГИБДД ничего не известно о новых штрафах за парковку во дворе на месте, предназначенном для специальной техники — машин скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции. Об этом заявили в самом ведомстве.

"Госавтоинспекция России сведениями об указанной инициативе не располагает", — сказали ТАСС в пресс-центре ГИБДД.

Информация о введении нового штрафа за занятие во дворе места для специального транспорта появилась ранее в СМИ. Сейчас за это не наказывают — санкций в виде штрафов за такое в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено.