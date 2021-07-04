Синоптик заявил о "фантастической" температуре воды на курортах России

"Фантастической", по оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, стала температура воды на курортах Чёрного моря. Наиболее прогрета акватория у Туапсе — там максимальный показатель 29 градусов тепла.

"В Чёрном море температура воды просто фантастическая, замечательная. В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов", — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

В Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до 26 градусов, говорит синоптик.