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Синоптик заявил о "фантастической" температуре воды на курортах России

На побережье Чёрного моря вода прогрелась в среднем до 26 градусов, а местами и до 29.

4 июля, 02:46
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Фото © flickr / Alexxx Malev

"Фантастической", по оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, стала температура воды на курортах Чёрного моря. Наиболее прогрета акватория у Туапсе — там максимальный показатель 29 градусов тепла.

"В Чёрном море температура воды просто фантастическая, замечательная. В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов", — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

В Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до 26 градусов, говорит синоптик.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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