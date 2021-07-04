Устанавливая нелицензированные копии платных приложений на Android, потребитель может стать жертвой мошенников. Как в троянского коня, в программу могут быть упакованы вредоносные функции. Среди них программы-шифраторы всех данных на телефоне для дальнейшего шантажа, программы удалённого доступа к персональной информации, трояны и кейлоггеры.

"Чаще всего в таких случаях пользователь идёт на осознанный риск. Злоумышленники специально проводят мониторинг популярных поисковых запросов, связанных с пиратскими версиями программ, чтобы интегрировать вредоносный код в приложения, которые находятся на пике спроса", — рассказывает "Российской газете" директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов.

Ещё один способ нахватать вирусные "бонусы" — неосознанная установка небезопасного ПО. Человек пользуется не Google Play Store, а другим официальным магазином приложений для Android, а тот, к примеру, не проверяет размещаемые программы на безопасность. И третий вид обмана — приложение не представлено в магазине Google Play Store, его предлагают установить напрямую с "официального" сайта. Сначала убедитесь в его официальности, советует эксперт.

"При скачивании важно обратить внимание, к каким файлам или функциям программа запрашивает доступ и для чего. Очевидно, что приложению для заказа еды из ресторана не нужен доступ к микрофону и камере вашего устройства. Если программа отказывается работать без предоставления этих прав, не уточняя, для выполнения каких функций это нужно, лучше сразу её удалить", — резюмирует Чернов.