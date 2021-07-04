Редкий McLaren и ещё два десятка дорогих спорткаров размозжили бульдозером
Такая публичная казнь премиальных автомобилей стала показательным вызовом контрабандистам. В стране подобные акты совершают каждые два-три месяца.
Фото © Facebook / Департамент финансов Филиппин
Два десятка люксовых автомобилей уничтожили на Филиппинах, среди них ультраредкий McLaren 620R. Прилюдно разгромили ковшом бульдозера также Bentley Flying Spur, Porsche 911, Mercedes SLK, Lotus Elise — около двух десятков роскошных авто. Такая публичная казнь машин — часть борьбы местного правительства с контрабандой.
Общая стоимость этой партии автомобилей в пересчёте на рубли — порядка 91 миллиона. Президент Филиппин Родриго Дутерте наотрез отказывается выставлять их на аукционе и перенаправлять вырученные деньги в казну государства. Он считает, что только такое показательное уничтожение может остановить нескончаемый поток роскошного незаконного импорта. Превращение премиальных автомобилей в хлам происходит в стране с периодичностью раз в два-три месяца с 2018 года. К каким результатам привело за это время такое обращение с контрабандистами, пока не сообщается.
Ранее Лайф писал, что в Москве посреди улицы сгорел Ferrari. По предварительным данным, уничтожен автомобиль, который на вторичном рынке стоит около семи миллионов рублей.
Комментариев: 0