Редкий McLaren и ещё два десятка дорогих спорткаров размозжили бульдозером

Общая стоимость этой партии автомобилей в пересчёте на рубли — порядка 91 миллиона. Президент Филиппин Родриго Дутерте наотрез отказывается выставлять их на аукционе и перенаправлять вырученные деньги в казну государства. Он считает, что только такое показательное уничтожение может остановить нескончаемый поток роскошного незаконного импорта. Превращение премиальных автомобилей в хлам происходит в стране с периодичностью раз в два-три месяца с 2018 года. К каким результатам привело за это время такое обращение с контрабандистами, пока не сообщается.