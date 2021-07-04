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Редкий McLaren и ещё два десятка дорогих спорткаров размозжили бульдозером

Такая публичная казнь премиальных автомобилей стала показательным вызовом контрабандистам. В стране подобные акты совершают каждые два-три месяца.

4 июля, 02:07
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/BureauOfCustomsPH/photos/pcb.2979507795630317/2979500718964358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Департамент финансов Филиппин</a></p>

Фото © Facebook / Департамент финансов Филиппин

Два десятка люксовых автомобилей уничтожили на Филиппинах, среди них ультраредкий McLaren 620R. Прилюдно разгромили ковшом бульдозера также Bentley Flying Spur, Porsche 911, Mercedes SLK, Lotus Elise — около двух десятков роскошных авто. Такая публичная казнь машин — часть борьбы местного правительства с контрабандой.

Общая стоимость этой партии автомобилей в пересчёте на рубли — порядка 91 миллиона. Президент Филиппин Родриго Дутерте наотрез отказывается выставлять их на аукционе и перенаправлять вырученные деньги в казну государства. Он считает, что только такое показательное уничтожение может остановить нескончаемый поток роскошного незаконного импорта. Превращение премиальных автомобилей в хлам происходит в стране с периодичностью раз в два-три месяца с 2018 года. К каким результатам привело за это время такое обращение с контрабандистами, пока не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что в Москве посреди улицы сгорел Ferrari. По предварительным данным, уничтожен автомобиль, который на вторичном рынке стоит около семи миллионов рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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