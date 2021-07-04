Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед сторонниками в штате Флорида и там обвинил своего преемника Джо Байдена в слабости перед Китаем, Россией и Ираном.

"Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем", — сказал Трамп, оставив эту фразу без пояснений.

Также, по его мнению, некоторые американские военные чрезмерное внимание уделяют политике вместо того, чтобы "сосредоточиться на России, Китае и других вещах".

Бывший лидер страны считает, что американцам нужно голосовать за республиканцев на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в конгресс.