Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией
По мнению экс-лидера Штатов, некоторым военным стоит не заниматься политикой, а "обратить внимание" на РФ и Китай.
Дональд Трамп. Фото © Пресс-служба президента РФ
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед сторонниками в штате Флорида и там обвинил своего преемника Джо Байдена в слабости перед Китаем, Россией и Ираном.
"Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем", — сказал Трамп, оставив эту фразу без пояснений.
Также, по его мнению, некоторые американские военные чрезмерное внимание уделяют политике вместо того, чтобы "сосредоточиться на России, Китае и других вещах".
Бывший лидер страны считает, что американцам нужно голосовать за республиканцев на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в конгресс.
Ранее Лайф писал, что Трамп создал сайт для общения со сторонниками. На новом ресурсе отмечалось, что платформа предназначена для сохранения наследия администрации Трампа и продвижения программы "Америка прежде всего".
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