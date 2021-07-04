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На пляже в Приморье обнаружили редкий "песочный доллар"

Женщина сначала не поняла, что это такое, рукотворное ли оно. Её обрадовали, что это талисман редчайшей удачи.

4 июля, 00:42
<p>Фото © Wikipedia /<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Keyhole_sand_dollar_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> песочный доллар </a></p>

Фото © Wikipedia / песочный доллар

Жительница Приморья обнаружила на берегу необычную ракушку — она была похожа на бежевый медальон размером с ладонь со словно нарисованными хной узорами на поверхности. О своей находке женщина сообщила в соцсетях, предполагая, что это рукотворная вещица и, возможно, кто-то её ищет.

"Нашли интересную ракушку и хотели спросить: это природный рисунок? Или кто-то нарисовал и в море выбросил?" — приводит слова женщины Primpress.

Фото © primpress.ru

Фото © primpress.ru

Много было высказано предположений в ответ. Лишь один из приморцев правильно прояснил ситуацию: "Это скелет морского ежа Echinorachinus parma, наш местный песчаный доллар". Из-за редкости ракушку называют счастливым (а чаще — песочным) долларом. На деле это экзоскелет морского ежа. При жизни животные имеют тёмный окрас, а когда умирают, вода счищает с них краску.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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