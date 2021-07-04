На пляже в Приморье обнаружили редкий "песочный доллар"

Жительница Приморья обнаружила на берегу необычную ракушку — она была похожа на бежевый медальон размером с ладонь со словно нарисованными хной узорами на поверхности. О своей находке женщина сообщила в соцсетях, предполагая, что это рукотворная вещица и, возможно, кто-то её ищет.

"Нашли интересную ракушку и хотели спросить: это природный рисунок? Или кто-то нарисовал и в море выбросил?" — приводит слова женщины Primpress.

Фото © primpress.ru

Много было высказано предположений в ответ. Лишь один из приморцев правильно прояснил ситуацию: "Это скелет морского ежа Echinorachinus parma, наш местный песчаный доллар". Из-за редкости ракушку называют счастливым (а чаще — песочным) долларом. На деле это экзоскелет морского ежа. При жизни животные имеют тёмный окрас, а когда умирают, вода счищает с них краску.