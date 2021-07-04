Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения жилого дома
Это произошло по причине сноса его оставшихся частей. На сегодня известно о 24 погибших.
Фото © Twitter / South Florida Sun Sentinel
Операцию по поиску и спасению из-под завалов обрушившегося жилого дома во Флориде приостановили. Как говорит глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, на такой шаг пошли из-за проведения работ по сносу оставшихся частей здания.
"Поисково-спасательные работы приходится приостановить на то время, пока будут готовиться к сносу. Временная пауза была начата в 16:00 сегодня (23:00 мск). Мы ждём инструкций от инженеров", — сказала она.
По региону объявлено штормовое предупреждение: на Флориду в ближайшее время может обрушиться тропический ураган.
"Мы очень надеемся, что сможем осуществить снос до шторма. Конечно, мы также надеемся, что шторм пойдёт в другом направлении, но мы продвигаемся так быстро, как можем", — уточнила Кава.
Ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Сарфсайд в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. Число жертв ЧП на данный момент составляет 24 человека, 121 пропал без вести.
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