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Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения жилого дома

Это произошло по причине сноса его оставшихся частей. На сегодня известно о 24 погибших.

4 июля, 00:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SunSentinel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">South Florida Sun Sentinel</a></p>

Фото © Twitter / South Florida Sun Sentinel

Операцию по поиску и спасению из-под завалов обрушившегося жилого дома во Флориде приостановили. Как говорит глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, на такой шаг пошли из-за проведения работ по сносу оставшихся частей здания.

"Поисково-спасательные работы приходится приостановить на то время, пока будут готовиться к сносу. Временная пауза была начата в 16:00 сегодня (23:00 мск). Мы ждём инструкций от инженеров", — сказала она.

По региону объявлено штормовое предупреждение: на Флориду в ближайшее время может обрушиться тропический ураган.

"Мы очень надеемся, что сможем осуществить снос до шторма. Конечно, мы также надеемся, что шторм пойдёт в другом направлении, но мы продвигаемся так быстро, как можем", — уточнила Кава.

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Ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Сарфсайд в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. Число жертв ЧП на данный момент составляет 24 человека, 121 пропал без вести.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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