Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения жилого дома

Операцию по поиску и спасению из-под завалов обрушившегося жилого дома во Флориде приостановили. Как говорит глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, на такой шаг пошли из-за проведения работ по сносу оставшихся частей здания.

"Поисково-спасательные работы приходится приостановить на то время, пока будут готовиться к сносу. Временная пауза была начата в 16:00 сегодня (23:00 мск). Мы ждём инструкций от инженеров", — сказала она.

По региону объявлено штормовое предупреждение: на Флориду в ближайшее время может обрушиться тропический ураган.

"Мы очень надеемся, что сможем осуществить снос до шторма. Конечно, мы также надеемся, что шторм пойдёт в другом направлении, но мы продвигаемся так быстро, как можем", — уточнила Кава.