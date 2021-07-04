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"Комплименты собираете?": 71-летняя Бабкина смутила подписчиков своим видео с оголёнными плечами

Судя по всему, оно было сделано на гастролях в гостиничном номере — и очень удивило фанатов звезды.

4 июля, 00:08
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/ngbabkina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ngbabkina</a></u></p>

Фото © Instagram / ngbabkina

71-летняя российская певица Надежда Бабкина предстала перед своими подписчиками в одном халатике. Она, кокетливо оголив плечи, рассказала, с чего начинается её день. Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте звезды в "Инстаграме".

"Правильный день начинается с овсянки и хорошего настроения! А с чего начинается ваш день, мои дорогие?" — обратилась к подписчикам народная артистка РФ.

Некоторые фанаты звезды раскритиковали Бабкину за столь откровенный образ в социальных сетях.

"Известным людям можно сидеть в халате, показывать нижнее бельё — это ничего, да?" — отметил один из комментаторов.

Другие же обратили внимание на тот факт, что звезда таким образом решила собрать комплименты, коих, к слову, было немало.

"Круто! Но голое плечо пожилой женщины — это не комильфо", — написал один из фолловеров.

Бабкина показала фото времён своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек

Бабкина показала фото времён своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек

Недавно поклонникам исполнительницы пришлось всерьёз беспокоиться о её здоровье. 1 апреля она попала в больницу с предварительным диагнозом "пневмония". И её даже пришлось ввести в состояние искусственной комы. Но артистка смогла победить болезнь. "Испытание очень сложное и тяжёлое, и благодаря вашим молитвам и хорошим пожеланиям я смогла выкарабкаться из этой страшной ситуации", — отмечала она.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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