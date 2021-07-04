"Комплименты собираете?": 71-летняя Бабкина смутила подписчиков своим видео с оголёнными плечами
Судя по всему, оно было сделано на гастролях в гостиничном номере — и очень удивило фанатов звезды.
Фото © Instagram / ngbabkina
71-летняя российская певица Надежда Бабкина предстала перед своими подписчиками в одном халатике. Она, кокетливо оголив плечи, рассказала, с чего начинается её день. Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте звезды в "Инстаграме".
"Правильный день начинается с овсянки и хорошего настроения! А с чего начинается ваш день, мои дорогие?" — обратилась к подписчикам народная артистка РФ.
Некоторые фанаты звезды раскритиковали Бабкину за столь откровенный образ в социальных сетях.
"Известным людям можно сидеть в халате, показывать нижнее бельё — это ничего, да?" — отметил один из комментаторов.
Другие же обратили внимание на тот факт, что звезда таким образом решила собрать комплименты, коих, к слову, было немало.
"Круто! Но голое плечо пожилой женщины — это не комильфо", — написал один из фолловеров.
Недавно поклонникам исполнительницы пришлось всерьёз беспокоиться о её здоровье. 1 апреля она попала в больницу с предварительным диагнозом "пневмония". И её даже пришлось ввести в состояние искусственной комы. Но артистка смогла победить болезнь. "Испытание очень сложное и тяжёлое, и благодаря вашим молитвам и хорошим пожеланиям я смогла выкарабкаться из этой страшной ситуации", — отмечала она.
Комментариев: 0