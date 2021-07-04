71-летняя российская певица Надежда Бабкина предстала перед своими подписчиками в одном халатике. Она, кокетливо оголив плечи, рассказала, с чего начинается её день. Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте звезды в "Инстаграме".

"Правильный день начинается с овсянки и хорошего настроения! А с чего начинается ваш день, мои дорогие?" — обратилась к подписчикам народная артистка РФ.

Некоторые фанаты звезды раскритиковали Бабкину за столь откровенный образ в социальных сетях.

"Известным людям можно сидеть в халате, показывать нижнее бельё — это ничего, да?" — отметил один из комментаторов.

Другие же обратили внимание на тот факт, что звезда таким образом решила собрать комплименты, коих, к слову, было немало.

"Круто! Но голое плечо пожилой женщины — это не комильфо", — написал один из фолловеров.