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Регион
Опубликовано 4 июля 2021, 02:39

Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей

Фото © Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка

Фото © Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка

Некоторых из них увезли из аэропорта на реанимобиле, но, по словам омбудсмена, это больше мера предосторожности.

Некоторые дети, доставленные в ночь на воскресенье из Сирии в Россию, были с повышенной температурой. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, но для подстраховки их увезли с аэродрома на реанимационном автомобиле.

"Некоторых детей увезли на реанимобиле, но ещё раз скажу, что нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура", — заявила Кузнецова журналистам.

Она объяснила жар у детей повышенной температурой воздуха в Сирии. Там жара может достигать 50 градусов. Именно по этой причине российские власти решили подстраховаться. Кузнецова добавила, что детей устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Детский омбудсмен уточнила: после прохождения медицинского обследования, как только врачами будет дано разрешение, дети вместе со своими родственниками отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Самому младшему возвращённому ребёнку один год и десять месяцев.

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Напомним, из Сирии в Россию в ночь на 4 июля на самолёте Минобороны доставлено 23 ребёнка. Общее число возвращённых из САР и Ирака детей уже превысило три сотни человек. Такая работа ведётся с 2017 года.

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Артем Порвин
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