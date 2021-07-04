Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей

Некоторых из них увезли из аэропорта на реанимобиле, но, по словам омбудсмена, это больше мера предосторожности.

Некоторые дети, доставленные в ночь на воскресенье из Сирии в Россию, были с повышенной температурой. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, но для подстраховки их увезли с аэродрома на реанимационном автомобиле.

"Некоторых детей увезли на реанимобиле, но ещё раз скажу, что нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура", — заявила Кузнецова журналистам.

Она объяснила жар у детей повышенной температурой воздуха в Сирии. Там жара может достигать 50 градусов. Именно по этой причине российские власти решили подстраховаться. Кузнецова добавила, что детей устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Детский омбудсмен уточнила: после прохождения медицинского обследования, как только врачами будет дано разрешение, дети вместе со своими родственниками отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Самому младшему возвращённому ребёнку один год и десять месяцев.