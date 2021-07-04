Диетолог раскрыла секреты успешного похудения без ограничений в еде

Секрет правильного и результативного сброса веса заключается в грамотных пропорциях и манере приёма пищи. Такого мнения придерживается известный диетолог из Индии Руджута Дивекар.

Врач дала несколько советов людям, которые мечтают сбросить лишний вес. Их приводит журнал WomanEL. Отмечается, что жёсткие ограничения эффективны только в тот период, когда к ним прибегаешь. Как только они заканчиваются, тут же набираешь вес. По мнению диетолога, правильнее обращать внимание на сами продукты и их количество.

Диетолог также не рекомендует проглатывать пищу, не разжёвывая её. Она уверена, что такая привычка заставляет людей переедать. Нужно не торопиться закончить трапезу. Положить в рот ещё один кусочек можно, только когда закончите с первым.

Ещё она советует не отвлекаться во время приёма пищи на посторонние вещи. Руджута Дивекар уверена, что и это приводит к перееданию. По её мнению, следует отложить в сторону гаджеты, книги и выключить телевизор. Также есть стоит за обеденным столом, а не стоя или на ходу.