Россиян предупредили, что волны жары станут более частыми

Волны жары будут чаще добираться до Москвы и Среднего Урала к середине этого века. Об этом предупредил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.

"Волны жары будут чаще. Сейчас их почти нет на широте Екатеринбурга, это редчайшее явление. Но они добьют и до широты Москвы, и до широты Екатеринбурга к середине века. Их, конечно, будет гораздо меньше, чем в Краснодарском крае", — сказал он в беседе с Ura.ru.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский считает, что потепление не будет резким. По его словам, в Европе такой процесс происходит уже давно, в ближайшее время он окончательно доберётся и до России.