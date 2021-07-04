Бывшая участница группы Serebro певица Елена Темникова перенесла хирургическую операцию и вышла на связь с поклонниками, чтобы сказать, что уже есть улучшения. Причину оперативного вмешательства она не уточнила, но известно, что это никак не связано с коронавирусом.

"У меня сегодня была назначена операция, которой я очень сильно боялась. Она прошла под общим наркозом, и всё уже позади. И я не могла не поделиться, что микромикроулучшения, и это очень здорово", — с трудом проговаривая слова, поделилась певица информацией, лёжа в больничной палате.

Между тем по официальной странице видно, что Темникова очень внимательна к своему здоровью. 36-летняя артистка много лет правильно питается и занимается спортом.