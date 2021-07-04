"Сильно боялась": Елена Темникова вышла на связь с поклонниками после сложной операции
С трудом говоря после наркоза, артистка сообщила, что уже всё хорошо, есть небольшие улучшения. Правда, в чём — не уточнила.
Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial
Бывшая участница группы Serebro певица Елена Темникова перенесла хирургическую операцию и вышла на связь с поклонниками, чтобы сказать, что уже есть улучшения. Причину оперативного вмешательства она не уточнила, но известно, что это никак не связано с коронавирусом.
"У меня сегодня была назначена операция, которой я очень сильно боялась. Она прошла под общим наркозом, и всё уже позади. И я не могла не поделиться, что микромикроулучшения, и это очень здорово", — с трудом проговаривая слова, поделилась певица информацией, лёжа в больничной палате.
Между тем по официальной странице видно, что Темникова очень внимательна к своему здоровью. 36-летняя артистка много лет правильно питается и занимается спортом.
Ранее Лайф писал, что правообладатель Love is... подал в суд на певицу Темникову за пиратство. Истец требует с артистки три миллиона рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки. Отмечается, что это первый иск голландской компании в России.
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