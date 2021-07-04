"Сигнал считан": Посол выразил уверенность, что США обратили внимание на слова Путина о британском эсминце
По мнению дипломата, информация анализируется соответствующими ведомствами Соединённых Штатов.
Фото © royalnavy.mod.uk
В США профильные службы обратили внимание на высказывание президента РФ Владимира Путина по поводу того, что в инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма на самом деле принимали участие и американцы. Уверенность в этом выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я твёрдо убеждён, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам посла, американские чиновники упоминали выступление Владимира Путина на прямой линии. Поэтому дипломат считает, что "сигнал считан" и анализируется соответствующими ведомствами.
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Антонов выразил надежду, что ему удастся встретиться с представителями силовых структур США. Он запросил встречу с главами ФБР, ЦРУ, Пентагона.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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