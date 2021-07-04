В США профильные службы обратили внимание на высказывание президента РФ Владимира Путина по поводу того, что в инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма на самом деле принимали участие и американцы. Уверенность в этом выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.