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Россиянам рассказали, как получать пенсионные выплаты уже с 55–60 лет

Законодательство в этой сфере часто меняется, поэтому нужно учитывать много условий.

3 июля, 22:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России для получения накопительной (а не страховой) части пенсии действует прежний возраст, то есть 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Выплаты по этой части можно начать получать уже с этих лет, но прежде надо разобраться, где находится ваша накопительная часть пенсии. Такие пояснения дала кандидат юридических наук Оксана Филачева.

В интервью РГ она рассказала, что для ответа на этот вопрос можно обратиться в отделение ПФР, в МФЦ или найти информацию в личном кабинете на портале госуслуг.

С 2014 года отчисления в накопительную часть перенаправляются в страховую часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. Такой порядок будет действовать по меньшей мере до конца 2023 года. Однако всё, что успело накопиться к тому времени, можно получить.

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В ЦБ пояснили, что граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на неё. Это можно сделать в отделении ПФР, в МФЦ, по почте, через портал госуслуг или через работодателя. Предусмотрено несколько видов выплат. В зависимости от условий деньги могут выдать единовременно или выплачивать постепенно.

Ранее Лайф писал о том, что Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии — в случае обращения через портал госуслуг. Но может быть введено и одно ограничение: такой схемой воспользуются лишь граждане, которым не приходилось работать за границей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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