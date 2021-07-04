Российские врачи назвали один из основных симптомов "индийского" штамма коронавируса

В последнее время по мере распространения "индийского" штамма коронавируса "дельта" пациенты чаще стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время (после того, как стал распространяться штамм "дельта") коронавирусные пациенты всё чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия", — сказал он в беседе с ТАСС.

Другие врачи высказали солидарность с Никишенковым. Они уверены, что боли в животе, рвота и понос свидетельствуют о том, что человек заразился именно "дельтой". Однако врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, уверен, что все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, остались актуальными и для "индийского" штамма.

"Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось", — подчеркнул он.