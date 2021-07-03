Мясников рассказал, как нельзя измерять давление

Давление не стоит измерять после физических нагрузок или в спешке. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Медик подчеркнул необходимость правильной позы при процедуре. Также, если есть желание измерить давление более точно, стоит проверять его на обеих руках.

"Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", — объяснил Мясников.