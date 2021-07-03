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Мясников рассказал, как нельзя измерять давление

При проверке важны правильное положение тела, отсутствие нагрузок и спешки.

3 июля, 18:31
<p>Кадр из видео YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=06lSG5hz_eU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия-1</a>"</p>

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Давление не стоит измерять после физических нагрузок или в спешке. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Медик подчеркнул необходимость правильной позы при процедуре. Также, если есть желание измерить давление более точно, стоит проверять его на обеих руках.

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"Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", — объяснил Мясников.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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