Мясников рассказал, как нельзя измерять давление
При проверке важны правильное положение тела, отсутствие нагрузок и спешки.
Кадр из видео YouTube / "Россия-1"
Давление не стоит измерять после физических нагрузок или в спешке. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
Медик подчеркнул необходимость правильной позы при процедуре. Также, если есть желание измерить давление более точно, стоит проверять его на обеих руках.
"Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", — объяснил Мясников.
Ранее Мясников рассказал о необъяснимом симптоме нехватки витамина D. Доктор также развеял миф о том, что для получения этого элемента нужно обязательно загорать.
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