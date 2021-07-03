Мясников раскрыл россиянам нестандартные последствия укуса клеща

Укус клеща может стать причиной болезни Лайма (боррелиоз) и клещевого энцефалита. Но, у некоторых пострадавших проявляются нестандартные последствия. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

В частности, укус клеща может спровоцировать аллергии на некоторые вещи. Например, на мясо, ряд вакцин, желатин, вагинальные свечи. Во всех перечисленных вещах содержится альфа-галактоза — соединение, которое может в больших количествах находиться в желудке клеща. При попадании в организм человека, формируется иммунный ответ, который способен стать причиной аллергической реакции.

В слюне некоторых клещей содержится мощный яд нейротоксин. Он вызывает онемение тела и трудности при дыхании. Некоторые членистоногие своим укусом способны спровоцировать лихорадку до 45 градусов, но такие случаи редки в России.