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Мясников раскрыл россиянам нестандартные последствия укуса клеща

Укус членистоногого способен провоцировать лихорадку, трудность при дыхании, а также иммунную реакцию.

3 июля, 16:43
<p>Фото © ТАСС / Михаил Мордасов</p>

Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

Укус клеща может стать причиной болезни Лайма (боррелиоз) и клещевого энцефалита. Но, у некоторых пострадавших проявляются нестандартные последствия. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

В частности, укус клеща может спровоцировать аллергии на некоторые вещи. Например, на мясо, ряд вакцин, желатин, вагинальные свечи. Во всех перечисленных вещах содержится альфа-галактоза — соединение, которое может в больших количествах находиться в желудке клеща. При попадании в организм человека, формируется иммунный ответ, который способен стать причиной аллергической реакции.

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В слюне некоторых клещей содержится мощный яд нейротоксин. Он вызывает онемение тела и трудности при дыхании. Некоторые членистоногие своим укусом способны спровоцировать лихорадку до 45 градусов, но такие случаи редки в России.

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Напомним, что появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон может говорить о том, что человека укусил инфицированный клещ. Инкубационный период для основных заболеваний, которые передаются этими членистоногими, составляет около месяца.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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