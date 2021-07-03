НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Анапе создадут новый туристический кластер

Предполагается, что проект позволит увеличить число отдыхающих в Краснодарском крае на 2–3 миллиона человек в год.

3 июля, 16:31
<p>Фото © Официальный сайт Администрации Краснодарского края</p>

Фото © Официальный сайт Администрации Краснодарского края

В Анапе планируют создать туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа", площадь которого составит 800 гектаров. Его разместят в станице Благовещенской на берегу Чёрного моря в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщается на сайте Администрации Краснодарского края.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время выездного совещания с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым отметил, что Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. По его словам, создать кластер с помощью инструментов нацпроекта по туризму можно в горизонте двух-трёх лет.

"Важный фактор при планировании курорта — это учёт интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Уверен, глава региона с федеральной поддержкой подойдёт комплексно к решению этой задачи", отметил Чернышенко.

Власти Кубани рассказали, когда решат вопрос о приёме не привитых от ковида туристов

Власти Кубани рассказали, когда решат вопрос о приёме не привитых от ковида туристов

Он добавил, что активным участником реализации проекта станет корпорация "Туризм.рф". В свою очередь губернатор Кубани подчеркнул, что подобных проектов в крае ещё нет. Застройка планируется в едином архитектурном стиле с зонами для отдыха, прогулок, здоровья и спорта. Задача властей — создать проект, который привлечёт туристов, сказал он.

"Особое внимание уделим и транспортной логистике. Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края", — пояснил Кондратьев.

На Кубани обновили правила для туристов: детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов

На Кубани обновили правила для туристов: детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов

Ожидается, что строительство кластера увеличит туристический поток в Краснодарский край на 2–3 миллиона человек в год. На его территории построят более 50 гостиниц трёх, четырёх, пяти звёзд. Создание кластера даст 25 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани. А если у путешественника есть отвод от прививки, он сможет въехать в регион при наличии ПЦР-теста, который действует 72 часа.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Даже уборщицей теперь не берут!": Закрывшая гостиницу в Анапе хозяйка-матерщинница не может найти новую работу

сегодня в 14:56

Власти Кубани рассказали, когда решат вопрос о приёме не привитых от ковида туристов

вчера в 21:14

Дороги Челябинска превратились в полноводные реки после сильного дождя

сегодня в 15:59

Мясников раскрыл россиянам нестандартные последствия укуса клеща

сегодня в 16:43

В Подмосковье рассказали, сколько будет стоить газификация домов в деревнях и сёлах

сегодня в 16:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1