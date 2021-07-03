Дороги Челябинска превратились в полноводные реки после сильного дождя

Дороги Челябинска ушли под воду после сильного дождя. Видео © Telegram / Челябинск № 1

В Челябинске после сильного дождя улицы города превратились в настоящие полноводные реки, в некоторых местах даже с сильным течением. Местные жители снимали происходящее на видео, ролики опубликовал телеграм-канал "Челябинск № 1".

На кадрах видно, что многие водители смогли превратиться ненадолго в капитанов кораблей, а кое-где автомобили чуть не стали подводными лодками. Так, на одном из участков уровень воды был столь высоким, что доходил до середины лобового стекла автобуса.