Дороги Челябинска превратились в полноводные реки после сильного дождя
Местные водители смогли почувствовать себя настоящими капитанами кораблей. Отметим, что в некоторых местах уровень воды был таким высоким, что доходил до середины лобового стекла автобусов.
Дороги Челябинска ушли под воду после сильного дождя. Видео © Telegram / Челябинск № 1
В Челябинске после сильного дождя улицы города превратились в настоящие полноводные реки, в некоторых местах даже с сильным течением. Местные жители снимали происходящее на видео, ролики опубликовал телеграм-канал "Челябинск № 1".
На кадрах видно, что многие водители смогли превратиться ненадолго в капитанов кораблей, а кое-где автомобили чуть не стали подводными лодками. Так, на одном из участков уровень воды был столь высоким, что доходил до середины лобового стекла автобуса.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани после сильного ливня была парализована работа транспорта. Автомобилисты застряли в пробках, поскольку некоторые дороги оказались сильно подтоплены.
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