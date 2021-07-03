Врач рассказал о смертельной опасности из-за самолечения от CoViD-19

Бесконтрольный приём противовирусного препарата "Фавипиравир", который назначают при лечении от CoViD-19, ускоряет мутации коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук на условиях анонимности.

"Дозы, чётко не рассчитанные индивидуально и хорошо не контролируемые по эффективности, приводят к ускорению мутаций вируса и повышению его опасности. В том числе к снижению эффективности прививок", — пояснил специалист в интервью Ura.ru.

Химиопрепарат мутагенного типа "Фавипиравир" воздействует на РНК вируса, отметил врач. Бесконтрольные дозы этого лекарства, по его словам, не вредят вирусу, а, наоборот, делают его ещё сильнее. Это, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов-мутантов, заключил медик.

Отметим, что "Фавипиравир", известный также как T-705 или "Авиган", — противовирусный препарат, созданный в Японии. Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. В мае 2020 года Минздрав РФ одобрил его для лечения коронавируса. На основе "Фавипиравира" в нашей стране выпускаются такие препараты, как "Арепливир", "Авифавир" и "Коронавир".