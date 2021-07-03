НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач рассказал о смертельной опасности из-за самолечения от CoViD-19

Бесконтрольные дозы лекарств от ковида, по его словам, не вредят вирусу, а, наоборот, делают его ещё сильнее. А это, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов-мутантов.

3 июля, 15:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бесконтрольный приём противовирусного препарата "Фавипиравир", который назначают при лечении от CoViD-19, ускоряет мутации коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук на условиях анонимности.

"Дозы, чётко не рассчитанные индивидуально и хорошо не контролируемые по эффективности, приводят к ускорению мутаций вируса и повышению его опасности. В том числе к снижению эффективности прививок", — пояснил специалист в интервью Ura.ru.

Врачи раскрыли смертельную опасность парацетамола

Врачи раскрыли смертельную опасность парацетамола

Химиопрепарат мутагенного типа "Фавипиравир" воздействует на РНК вируса, отметил врач. Бесконтрольные дозы этого лекарства, по его словам, не вредят вирусу, а, наоборот, делают его ещё сильнее. Это, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов-мутантов, заключил медик.

Отметим, что "Фавипиравир", известный также как T-705 или "Авиган", — противовирусный препарат, созданный в Японии. Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. В мае 2020 года Минздрав РФ одобрил его для лечения коронавируса. На основе "Фавипиравира" в нашей стране выпускаются такие препараты, как "Арепливир", "Авифавир" и "Коронавир".

Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно

Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно

Ранее Лайф писал, что в России начали выпускать новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших. Для его создания понадобилось две с половиной тонны биоматериала. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, темпы производства необходимо увеличивать, для этого и потребуется плазма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1