Врач рассказал о смертельной опасности из-за самолечения от CoViD-19
Бесконтрольные дозы лекарств от ковида, по его словам, не вредят вирусу, а, наоборот, делают его ещё сильнее. А это, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов-мутантов.
Фото © Pixabay
Бесконтрольный приём противовирусного препарата "Фавипиравир", который назначают при лечении от CoViD-19, ускоряет мутации коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук на условиях анонимности.
"Дозы, чётко не рассчитанные индивидуально и хорошо не контролируемые по эффективности, приводят к ускорению мутаций вируса и повышению его опасности. В том числе к снижению эффективности прививок", — пояснил специалист в интервью Ura.ru.
Химиопрепарат мутагенного типа "Фавипиравир" воздействует на РНК вируса, отметил врач. Бесконтрольные дозы этого лекарства, по его словам, не вредят вирусу, а, наоборот, делают его ещё сильнее. Это, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов-мутантов, заключил медик.
Отметим, что "Фавипиравир", известный также как T-705 или "Авиган", — противовирусный препарат, созданный в Японии. Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. В мае 2020 года Минздрав РФ одобрил его для лечения коронавируса. На основе "Фавипиравира" в нашей стране выпускаются такие препараты, как "Арепливир", "Авифавир" и "Коронавир".
Ранее Лайф писал, что в России начали выпускать новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших. Для его создания понадобилось две с половиной тонны биоматериала. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, темпы производства необходимо увеличивать, для этого и потребуется плазма.
Комментариев: 0