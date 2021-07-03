Москвичам будут отправлять ссылки на QR-коды при отрицательном тесте на ковид

В Москве жители будут получать ссылки на QR-коды при отрицательном ПЦР-тесте на ковид. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнём рассылку СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код", — объяснил Собянин.

По словам мэра, планируется тестирование технологии рассылки СМС-сообщений с QR-кодами и по завершении вакцинации. Отмечается, что сертификаты о получении прививки получают как москвичи, так и гости города.