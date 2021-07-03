Москвичам будут отправлять ссылки на QR-коды при отрицательном тесте на ковид
Власти планируют протестировать технологию рассылки СМС-сообщений с электронным допуском и после завершения вакцинации.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве жители будут получать ссылки на QR-коды при отрицательном ПЦР-тесте на ковид. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнём рассылку СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код", — объяснил Собянин.
По словам мэра, планируется тестирование технологии рассылки СМС-сообщений с QR-кодами и по завершении вакцинации. Отмечается, что сертификаты о получении прививки получают как москвичи, так и гости города.
Ранее Сергей Собянин заявил, что более 2,7 миллиона жителей города уже получили как минимум первый компонент вакцины от коронавируса.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Бизнес-омбудсмен заявил, что столичные рестораны потеряли до 80% выручки из-за введения этих ограничений.
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