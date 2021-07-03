В Москве поощрят первые сто предприятий, которые провакцинируют 60% работников

Первые сто столичных предприятий, которые выполнят требование об обязательной вакцинации работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей", — указал градоначальник.

Кроме того, рестораны и кафе, соблюдающие требования по QR-кодам, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период, отметил Собянин. Он также выразил надежду, что часть выделенных денег предприятия направят сотрудникам в качестве поощрения за прививку от ковида.