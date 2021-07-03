В Москве поощрят первые сто предприятий, которые провакцинируют 60% работников
Кроме того, рестораны и кафе, соблюдающие коронавирусные ограничения, получат средства на полную оплату коммунальных услуг, отметил Сергей Собянин. Мэр выразил надежду, что часть выделенных денег предприятия направят сотрудникам.
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Первые сто столичных предприятий, которые выполнят требование об обязательной вакцинации работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей", — указал градоначальник.
Кроме того, рестораны и кафе, соблюдающие требования по QR-кодам, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период, отметил Собянин. Он также выразил надежду, что часть выделенных денег предприятия направят сотрудникам в качестве поощрения за прививку от ковида.
Ранее Собянин рассказал, сколько москвичей уже сделали первую прививку от CoViD-19. По словам мэра, ежедневно процедуру вакцинации проходит 60–70 тысяч человек. Он также отметил, что в ближайшее время пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев будет увеличена.
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