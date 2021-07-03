Собянин рассказал, сколько москвичей уже сделали первую прививку от ковида
По словам мэра, ежедневно процедуру вакцинации проходит 60–70 тысяч человек. Он также отметил, что в ближайшее время пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев будет увеличена.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 2,7 миллиона жителей города уже получили как минимум первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом он написал в своём блоге.
"Вакцинация от CoViD-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60–70 тысяч человек", — отметил градоначальник.
Собянин также рассказал, что в Москве будут наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счёт вакцинации зарубежных работников. Так, пропускную способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни увеличат до 20 тысяч человек в сутки.
Мэр столицы поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Ранее врач назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без. Вакцинированный человек, заразившийся CoViD-19, тоже будет выделять вирусы и представлять опасность для окружающих, подчеркнул медик. Однако, по его словам, этот период будет составлять всего три-четыре дня, а не неделю.
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