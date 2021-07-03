Собянин рассказал, сколько москвичей уже сделали первую прививку от ковида

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 2,7 миллиона жителей города уже получили как минимум первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом он написал в своём блоге.

"Вакцинация от CoViD-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60–70 тысяч человек", — отметил градоначальник.

Собянин также рассказал, что в Москве будут наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счёт вакцинации зарубежных работников. Так, пропускную способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни увеличат до 20 тысяч человек в сутки.

Мэр столицы поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.