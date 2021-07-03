Грузинский сайт записи на вакцинацию подвергся кибератаке

Сайт для регистрации жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса подвергся масштабной кибератаке в день открытия онлайн-записи для всех категорий граждан. Инцидент случился сегодня, 3 июля. Об этом сообщила замглавы Минздрава страны Тамара Габуния.

"Сегодня в первой половине дня планировалось начало регистрации, однако, как нам стало известно, сайт подвергся масштабной кибератаке, что привело к сбою. К процессу подключены соответствующие ведомства, и ведётся оценка проблемы, чтобы в ближайшие часы устранить неполадки", — рассказала министр.

По факту кибератаки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное использование компьютерных данных или/и компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему" УК Грузии.

Отметим, что накануне Грузия получила 1 миллион доз вакцины китайского производства Sinopharm и Sinovac Biotech. Открытие онлайн-регистрации для массовой вакцинации планировалось на 12:00 по местному времени 3 июля. Прежде записаться на процедуру с помощью ресурса могли только медики, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями и другие особые категории граждан. Массовая вакцинация должна стартовать 5 июля.