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Грузинский сайт записи на вакцинацию подвергся кибератаке

Начало регистрации планировалось на первую половину сегодняшнего дня, однако из-за действий хакеров на сервисе начались сбои. Возбуждено уголовное дело.

3 июля, 13:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сайт для регистрации жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса подвергся масштабной кибератаке в день открытия онлайн-записи для всех категорий граждан. Инцидент случился сегодня, 3 июля. Об этом сообщила замглавы Минздрава страны Тамара Габуния.

"Сегодня в первой половине дня планировалось начало регистрации, однако, как нам стало известно, сайт подвергся масштабной кибератаке, что привело к сбою. К процессу подключены соответствующие ведомства, и ведётся оценка проблемы, чтобы в ближайшие часы устранить неполадки", — рассказала министр.

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По факту кибератаки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное использование компьютерных данных или/и компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему" УК Грузии.

Отметим, что накануне Грузия получила 1 миллион доз вакцины китайского производства Sinopharm и Sinovac Biotech. Открытие онлайн-регистрации для массовой вакцинации планировалось на 12:00 по местному времени 3 июля. Прежде записаться на процедуру с помощью ресурса могли только медики, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями и другие особые категории граждан. Массовая вакцинация должна стартовать 5 июля.

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Ранее врач назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без. Вакцинированный человек, заразившийся CoViD-19, тоже будет выделять вирусы и представлять опасность для окружающих, подчеркнул медик. Однако, по его словам, этот период будет составлять всего три–четыре дня, а не неделю.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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