Вирусологи развенчали популярный миф о вакцинации "Спутником V"

"Спутник V", содержащий аденовирусы, не оказывает влияния на геном человека. Об этом в разговоре с Ura.ru заявили профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

"Спутник V" не воздействует на геном человека. Аденовирус даже "дикий", не изменённый, попадая в ядро наших клеток, присутствует там в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК тоже, никуда не встраивается", — сказал Алексей Аграновский.

Содержащийся в "Спутнике V" аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров. Как указал вирусолог, после прививки аденовирус сохраняется в клетках примерно две недели.

Сергей Нетесов уточнил, что у аденовирусов, на которых основана вакцина "Спутник", нет способности размножаться в человеческом организме. Это объясняется отсутствием части генома по сравнению с природным вариантом. Эксперт пояснил, что аденовирусы — одна из самых распространённых острых респираторных инфекций, с ней человек сталкивается уже в первые годы жизни.

Ранее аргентинские учёные заявили об эффективности "Спутника V" против трёх штаммов ковида, циркулирующих в стране — гамма- (бразильский), альфа- (британский) и лямбда-вариантах.