Политолог раскрыл причину решения Лукашенко перекрыть границу с Украиной

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии границы с Украиной является пропагандистским шагом, а не практическим. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Поэтому нужно понимать, что это шаг скорее пропагандистский, чем практический. Как возили всё, что нужно, через границу, так и будут возить. В некотором смысле это повод, чтобы в случае чего у человека с украинским паспортом спросить: "А почему ты перешёл границу, если тебя не пускали? Значит, ты нарушитель, мы тебя посадим". Но для этого человек должен попасться властям", — объяснил Журавлёв.

У Белоруссии отсутствуют средства на реальное усиление границы, отметил политолог. На постсоветском пространстве нужна полноценная система контроля, которая требует больших вложений, указал он.

Решение Лукашенко не повлияет серьёзным образом на ситуацию в стране. Поскольку, по мнению Журавлёва, почти все жители Белоруссии выступают за союз с Россией. Белорусские и украинские либералы не считают друг друга союзниками.

"Это именно жест поддержки России, при том что Белоруссия Лукашенко всегда поддерживала при любых руководителях Украины хорошие отношения с Россией. И сейчас, подчёркивая своё несогласие с Украиной, Лукашенко тем самым демонстрирует союзнические отношения с Россией", — резюмировал политолог Журавлёв.