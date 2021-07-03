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Политолог раскрыл причину решения Лукашенко перекрыть границу с Украиной

Для создания полноценной системы контроля госграницы необходима кругленькая сумма, и у республики её нет, считает эксперт.

3 июля, 14:03
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии границы с Украиной является пропагандистским шагом, а не практическим. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Поэтому нужно понимать, что это шаг скорее пропагандистский, чем практический. Как возили всё, что нужно, через границу, так и будут возить. В некотором смысле это повод, чтобы в случае чего у человека с украинским паспортом спросить: "А почему ты перешёл границу, если тебя не пускали? Значит, ты нарушитель, мы тебя посадим". Но для этого человек должен попасться властям", — объяснил Журавлёв.

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У Белоруссии отсутствуют средства на реальное усиление границы, отметил политолог. На постсоветском пространстве нужна полноценная система контроля, которая требует больших вложений, указал он.

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Решение Лукашенко не повлияет серьёзным образом на ситуацию в стране. Поскольку, по мнению Журавлёва, почти все жители Белоруссии выступают за союз с Россией. Белорусские и украинские либералы не считают друг друга союзниками.

"Это именно жест поддержки России, при том что Белоруссия Лукашенко всегда поддерживала при любых руководителях Украины хорошие отношения с Россией. И сейчас, подчёркивая своё несогласие с Украиной, Лукашенко тем самым демонстрирует союзнические отношения с Россией", — резюмировал политолог Журавлёв.

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Напомним, что усиленный режим погранслужбы и погранконтроля ранее был объявлен на государственной границе Белоруссии с Украиной.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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