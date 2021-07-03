Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
Южные коллеги в свою очередь назвали это "обычной практикой", поскольку в Белоруссии празднуется День независимости и подобные меры являются нормой.
Фото © ТАСС/Наталия Федосенко
Усиленный режим погранслужбы и погранконтроля был объявлен на государственной границе Белоруссии с Украиной. Об этом "Sputnik Беларусь" сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
"Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь", — объяснил Бычковский.
На украинском направлении количество пограничных нарядов было увеличено как на границе, так и в пунктах пропуска. На отдельных участках границы задействованы тактические резервы.
В Пограничной службе Украины заявили, что их уведомили об усилении госграницы, но это — "обычная практика во время празднования разных знаменательных дат". В Белоруссии 3 июля празднуется День независимости.
"Сегодня тоже довольно ритмичное движение через блокпосты в этой зоне. В ходе пропускной операции никаких признаков, которые бы указывали на закрытие границ, не наблюдается", — заявили в украинской погранслужбе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Своё решение он объяснил тем, что огромное количество оружия поступает из Незалежной в республику.
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