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Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Южные коллеги в свою очередь назвали это "обычной практикой", поскольку в Белоруссии празднуется День независимости и подобные меры являются нормой.

3 июля, 11:00
<p>Фото © ТАСС/Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС/Наталия Федосенко

Усиленный режим погранслужбы и погранконтроля был объявлен на государственной границе Белоруссии с Украиной. Об этом "Sputnik Беларусь" сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

"Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь", — объяснил Бычковский.

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На украинском направлении количество пограничных нарядов было увеличено как на границе, так и в пунктах пропуска. На отдельных участках границы задействованы тактические резервы.

В Пограничной службе Украины заявили, что их уведомили об усилении госграницы, но это — "обычная практика во время празднования разных знаменательных дат". В Белоруссии 3 июля празднуется День независимости.

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"Сегодня тоже довольно ритмичное движение через блокпосты в этой зоне. В ходе пропускной операции никаких признаков, которые бы указывали на закрытие границ, не наблюдается", — заявили в украинской погранслужбе.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Своё решение он объяснил тем, что огромное количество оружия поступает из Незалежной в республику.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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