Украинские военные обвинили Россию в неоказании помощи рыболовному судну
В Минобороны Незалежной отметили, что ни один из российских кораблей якобы не отреагировал на сигнал SOS.
Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко
В Чёрном море российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовного судна ОД-2592, у которого отказал двигатель. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В ведомстве заявили, что никто к украинскому судну не приблизился, несмотря на сигнал SOS. Там назвали "информационным вбросом" сообщения о помощи со стороны ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота.
"Ракетный крейсер "Ивановец" (так в сообщении, на самом деле это ракетный катер. — Прим. Лайфа) и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" Пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", — объяснили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что жизни экипажа украинского рыболовного судна ничего не угрожает. К нему был отправлен буксир из Одессы. Ранее туда направился российский ракетный катер "Ивановец".
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