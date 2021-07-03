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Украинские военные обвинили Россию в неоказании помощи рыболовному судну

В Минобороны Незалежной отметили, что ни один из российских кораблей якобы не отреагировал на сигнал SOS.

3 июля, 10:32
<p>Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко

В Чёрном море российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовного судна ОД-2592, у которого отказал двигатель. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве заявили, что никто к украинскому судну не приблизился, несмотря на сигнал SOS. Там назвали "информационным вбросом" сообщения о помощи со стороны ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота.

Российский ракетный катер отправлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

Российский ракетный катер отправлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

"Ракетный крейсер "Ивановец" (так в сообщении, на самом деле это ракетный катер. — Прим. Лайфа) и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" Пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", — объяснили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что жизни экипажа украинского рыболовного судна ничего не угрожает. К нему был отправлен буксир из Одессы. Ранее туда направился российский ракетный катер "Ивановец".


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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