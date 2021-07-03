Украинские военные обвинили Россию в неоказании помощи рыболовному судну

В Чёрном море российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовного судна ОД-2592, у которого отказал двигатель. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве заявили, что никто к украинскому судну не приблизился, несмотря на сигнал SOS. Там назвали "информационным вбросом" сообщения о помощи со стороны ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота.