Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России
Её реализация, в частности, будет способствовать сбережению народа РФ, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, а также укреплению обороноспособности.
Фото © ТАСС/Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии национальной безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официльном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, в соответствии с Федеральными законами "О безопасности" и "О стратегическом планировании в РФ", российский лидер постановил утвердить Стратегию национальной безопасности государства, а подобный указ президента от 31 декабря 2015 года признать утратившим силу.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, то есть со 2 июля 2021 года. Отмечается, что стратегия является базовым документом стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты РФ, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Её реализация будет "способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплочённости российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа РФ".
Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал закон о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ. Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы.
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