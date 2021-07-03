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Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

Её реализация, в частности, будет способствовать сбережению народа РФ, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, а также укреплению обороноспособности.

3 июля, 10:28
<p>Фото © ТАСС/Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС/Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии национальной безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официльном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, в соответствии с Федеральными законами "О безопасности" и "О стратегическом планировании в РФ", российский лидер постановил утвердить Стратегию национальной безопасности государства, а подобный указ президента от 31 декабря 2015 года признать утратившим силу.

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Данный указ вступает в силу со дня его подписания, то есть со 2 июля 2021 года. Отмечается, что стратегия является базовым документом стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты РФ, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Её реализация будет "способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплочённости российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа РФ".

Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал закон о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ. Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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