Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

Согласно тексту указа, в соответствии с Федеральными законами "О безопасности" и "О стратегическом планировании в РФ", российский лидер постановил утвердить Стратегию национальной безопасности государства, а подобный указ президента от 31 декабря 2015 года признать утратившим силу.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, то есть со 2 июля 2021 года. Отмечается, что стратегия является базовым документом стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты РФ, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Её реализация будет "способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплочённости российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа РФ".