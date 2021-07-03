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В Бийске на площади 2,8 тысячи квадратов загорелась птицефабрика

Информации о пострадавших пока нет. На данный момент на месте происшествия работают пожарные.

3 июля, 10:26

Крупный пожар произошёл на птицефабрике в Бийске. Видео © Соцсети

В Бийске полыхает птицефабрика "Алтайский бройлер", огнём уже охвачена площадь в 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на которых виден огромный чёрный столб дыма. По предварительным данным, в объятых огнём зданиях началось обрушение кровли.

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Информации о пострадавших пока нет. На данный момент на месте происшествия работают пожарные. Пожар локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее Лайф рассказывал, что федеральная трасса в Якутии оказалась в огне из-за лесных пожаров. На тот момент их в регионе были сотни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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