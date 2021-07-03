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Тиктокеры нарвались на задержание, перекрыв дорогу для съёмки клипа

На молодых людей составлены административные протоколы по двум статьям. За это теперь им грозят штрафы до десяти тысяч рублей.

3 июля, 10:48

Тиктокеры перекрыли дорогу в центре Москвы ради съёмки клипа и нарвались на задержание. Видео © Соцсети

В Москве правоохранители задержали тиктокеров, устроивших танцы на проезжей части на Патриарших прудах. Как сообщили в ГУ МВД РФ, после перформанса молодых людей доставили в участок.

"В территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъёмку своих действий", — указано в сообщении.

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В Петербурге мать сдала полиции 13-летнего сына-тиктокера за скручивание колпачков с машин

Отмечается, что в отношении молодых людей составлены административные протоколы по статьям о нарушении ПДД пешеходами и о повреждении дорог или других дорожных сооружений. Согласно КоАП РФ, по первому нарушению им грозит штраф до 500 рублей, по второму — до десяти тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге тиктокер нарядился в форму майора ради ролика и попался настоящим полицейским. В участке блогер извинился перед правоохранительными органами. Он пояснил, что надевал форму "для поднятия рейтингов", и назвал свой поступок ошибкой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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