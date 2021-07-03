Тиктокеры нарвались на задержание, перекрыв дорогу для съёмки клипа
На молодых людей составлены административные протоколы по двум статьям. За это теперь им грозят штрафы до десяти тысяч рублей.
Тиктокеры перекрыли дорогу в центре Москвы ради съёмки клипа и нарвались на задержание. Видео © Соцсети
В Москве правоохранители задержали тиктокеров, устроивших танцы на проезжей части на Патриарших прудах. Как сообщили в ГУ МВД РФ, после перформанса молодых людей доставили в участок.
"В территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъёмку своих действий", — указано в сообщении.
Отмечается, что в отношении молодых людей составлены административные протоколы по статьям о нарушении ПДД пешеходами и о повреждении дорог или других дорожных сооружений. Согласно КоАП РФ, по первому нарушению им грозит штраф до 500 рублей, по второму — до десяти тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге тиктокер нарядился в форму майора ради ролика и попался настоящим полицейским. В участке блогер извинился перед правоохранительными органами. Он пояснил, что надевал форму "для поднятия рейтингов", и назвал свой поступок ошибкой.
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