Тиктокеры нарвались на задержание, перекрыв дорогу для съёмки клипа

Тиктокеры перекрыли дорогу в центре Москвы ради съёмки клипа и нарвались на задержание. Видео © Соцсети

В Москве правоохранители задержали тиктокеров, устроивших танцы на проезжей части на Патриарших прудах. Как сообщили в ГУ МВД РФ, после перформанса молодых людей доставили в участок.

"В территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъёмку своих действий", — указано в сообщении.

Отмечается, что в отношении молодых людей составлены административные протоколы по статьям о нарушении ПДД пешеходами и о повреждении дорог или других дорожных сооружений. Согласно КоАП РФ, по первому нарушению им грозит штраф до 500 рублей, по второму — до десяти тысяч рублей.