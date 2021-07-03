Россия рассматривает учения "Военный щит" через призму безопасности своих рубежей, заявили в МИД

Россия рассматривает военные учения Японии и США "Восточный щит" через призму обеспечения безопасности собственных дальневосточных рубежей. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей", — указано в заявлении.

Представитель МИД РФ отметила, что в ведомстве не могут не замечать беспрецедентный масштаб манёвров по охвату территории Японии. В связи с этим российские дипломаты, по словам Захаровой, будут продолжать внимательно следить за курсом Токио и при необходимости примут соответствующие меры реагирования.

