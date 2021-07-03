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Под Ростовом пьяный подросток на "Ладе" влетел в дерево, угробив друзей

От сильного столкновения молодые люди, которым было 16 и 19 лет, погибли на месте. Сам виновник аварии в тяжёлом состоянии находится в реанимации. На него завели уголовное дело.

3 июля, 13:32
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Ростовской области пьяный 15-летний подросток устроил смертельное ДТП, в котором угробил двух пассажиров. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошёл в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области сегодня, около пяти часов утра. По предварительным данным, 15-летний парень, находясь за рулём ВАЗ-2112 в алкогольном опьянении, не справился с управлением автомобилем и на большой скорости влетел в дерево.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

"В результате ДТП подросток, управлявший автомобилем, получил телесные повреждения, а двое пассажиров 16 и 19 лет скончались на месте происшествия", — уточнили в СК.

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Ранее Лайф рассказывал, что девять пьяных подростков перевернулись на "семёрке" под Астраханью. Восемь из них сильно пострадали и были отправлены в больницу. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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Водитель скорой погиб после жёсткого столкновения с легковушкой и КамАЗом под Самарой

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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