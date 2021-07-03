Под Ростовом пьяный подросток на "Ладе" влетел в дерево, угробив друзей

В Ростовской области пьяный 15-летний подросток устроил смертельное ДТП, в котором угробил двух пассажиров. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошёл в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области сегодня, около пяти часов утра. По предварительным данным, 15-летний парень, находясь за рулём ВАЗ-2112 в алкогольном опьянении, не справился с управлением автомобилем и на большой скорости влетел в дерево.

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"В результате ДТП подросток, управлявший автомобилем, получил телесные повреждения, а двое пассажиров 16 и 19 лет скончались на месте происшествия", — уточнили в СК.

В отношении подростка правоохранители возбудили уголовное дело. В свою очередь, в региональной прокуратуре сообщили, что сейчас виновник аварии в тяжёлом состоянии находится в реанимации. По факту смертельного ДТП также проводится проверка.