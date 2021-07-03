Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской признался в подкупе судьи

Подозреваемый в убийстве самарского адвоката Екатерины Сокирской заявил, что помог ей избежать наказания за отравление мужа. Видео © Соцсети

Подозреваемый в расправе над самарским адвокатом Екатериной Сокирской (Пузиковой) Алексей Рясков накануне рассказал, что в 2017 году он якобы помог девушке уйти от уголовной ответственности. Тогда её подозревали в отравлении мужа-банкира. Об этом Алексей сообщил в социальных сетях, опубликовав видео с признанием.

По его словам, он вместе с родителями юриста и её адвокатами собрал 15 миллионов рублей и передал в качестве взятки одному из сотрудников областного суда. В результате Екатерину оправдали по делу о расправе над мужем-банкиром.

Отметим, что Рясков и Сокирская состояли в любовных отношениях. Пара познакомилась, когда Екатерина находилась под домашним арестом. В данный момент мужчину разыскивают правоохранители, в его квартире планируется провести обыск, рассказал Лайфу источник.