В Самаре убили известного адвоката, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира

Правоохранители выясняют причины гибели известного самарского адвоката Екатерины Сокирской. О смерти 32-летней девушки сообщил её коллега, адвокат Андрей Соколов.

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что Сокирская была убита. По словам адвоката, тело девушки с ножевыми ранениями обнаружил отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Интересно отметить, что в этот же день её экс-возлюбленный 44-летний Алексей Рясков запостил в соцсетях видео, в котором заявил, что вместе с юристами и родителями Екатерины он якобы помог ей избежать наказания за отравление мужа.

Екатерина Сокирская и Алексей Рясков. Фото © Соцсети

Адвокат убитой не исключает, что смерть Сокирской может быть связана с данным видеороликом. Отмечается, что девушка познакомилась с Рясковым во время домашнего ареста. Впрочем, пока рано делать какие-то выводы, однако, как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести Ряскову визит и провести обыск в квартире, где он живёт.

С 2012 по 2017 год Сокирская была под уголовным преследованием из-за отравления банкира Дмитрия Пузикова, своего мужа. Бизнесмен умер. В 2017 году девушку полностью оправдали. За пять лет она выслушала два обвинительных приговора и трижды была арестована — около года провела в СИЗО и примерно столько же находилась под домашним арестом.