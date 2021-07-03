В Самаре убили известного адвоката, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира
Тело 32-летней девушки с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Первым в списке подозреваемых в убийстве стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление.
Екатерина Сокирская. Фото © Соцсети
Правоохранители выясняют причины гибели известного самарского адвоката Екатерины Сокирской. О смерти 32-летней девушки сообщил её коллега, адвокат Андрей Соколов.
В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что Сокирская была убита. По словам адвоката, тело девушки с ножевыми ранениями обнаружил отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Интересно отметить, что в этот же день её экс-возлюбленный 44-летний Алексей Рясков запостил в соцсетях видео, в котором заявил, что вместе с юристами и родителями Екатерины он якобы помог ей избежать наказания за отравление мужа.
Екатерина Сокирская и Алексей Рясков. Фото © Соцсети
Адвокат убитой не исключает, что смерть Сокирской может быть связана с данным видеороликом. Отмечается, что девушка познакомилась с Рясковым во время домашнего ареста. Впрочем, пока рано делать какие-то выводы, однако, как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести Ряскову визит и провести обыск в квартире, где он живёт.
С 2012 по 2017 год Сокирская была под уголовным преследованием из-за отравления банкира Дмитрия Пузикова, своего мужа. Бизнесмен умер. В 2017 году девушку полностью оправдали. За пять лет она выслушала два обвинительных приговора и трижды была арестована — около года провела в СИЗО и примерно столько же находилась под домашним арестом.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Ленобласти убил жену-падчерицу, которая забеременела от него в 16 лет и увела у матери. Девушка с марта считалась без вести пропавшей. Её тело было найдено в лесу, а по подозрению в расправе задержан её супруг.
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