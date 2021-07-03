В саратовском цирке львы подрались на премьерном представлении
Манеж был полностью огорожен, зрители, к счастью, находились вне опасности. Почему поведение животных резко изменилось, остаётся загадкой.
Фото © LIFE
В Саратове на шоу "Принц цирка" подрались львы. Видео © LIFE
В саратовском цирке на премьерном представлении "Принц цирка" в отреставрированном здании подрались львы. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры с выступления.
На мероприятии прошло шоу фонтанов с номером, где участвовали африканские львы. Во время выступления что-то пошло не так, и подопечные дрессировщиков решили подраться друг с другом. Зрителям ничего не угрожало, поскольку манеж был полностью огорожен. Дрессировщик со своим напарником пытались разнять зверей.
Ситуация произошла во время благотворительного представления на премьерном показе в рамках Всероссийской программы "Цирк — детям села". В администрации саратовского цирка пока не комментировали случившееся.
Как рассказал kp.ru генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков, гастрольный тур стал первым после проведения масштабной реконструкции в саратовском цирке. Ремонтные работы продолжались с 2017 года.
"В своё время — в 30-е годы прошлого столетия — именно в Саратове построили самый большой в стране цирк, и он всегда был полон зрителем. Именно поэтому для нас так важен саратовский цирк. Мы постарались, чтобы после реконструкции он был оснащён по последнему слову техники — новое световое и звуковое оборудование, удобные кресла в зрительном зале", — объяснил Беляков.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области на дрессировщика Уральского цирка во время представления напала львица.
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