Проценко потребовал остановить ралли "Шёлковый путь" из-за коронавируса и чумы

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола международного ралли "Шёлковый путь", заявил, что продолжение гонки по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Проценко направил письмо на имя председателя совета директоров ралли Булата Янборисова с рекомендацией в кратчайшие сроки изменить маршрут гонки.

"Проведение международного ралли "Шёлковый путь" на территории Монголии несёт огромные риски здоровью участников и организаторов мероприятия, в связи с чем прошу Вас, Булат Ахатович, рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории Российской Федерации в пределах регионов первоначально утверждённого маршрута", — отмечает знаменитый врач.

Ралли "Шёлковый путь" стартовало накануне, в пятницу, в Омске. В субботу гонщики преодолели путь до Горно-Алтайска. По планам организаторов, в воскресенье участники соревнований должны пересечь границу Монголии.