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Проценко потребовал остановить ралли "Шёлковый путь" из-за коронавируса и чумы

Согласно планам организаторов, соревнования должны завершиться 11 июля в Улан-Баторе.

3 июля, 12:24
<p>Фото © Пресс-служба <a href="https://media.silkwayrally.com/media-content/foto_ru/nggallery/2021/2021-06-29-2-days-before-the-start/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ралли "Шёлковый путь"</a></p>

Фото © Пресс-служба ралли "Шёлковый путь"

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола международного ралли "Шёлковый путь", заявил, что продолжение гонки по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Проценко направил письмо на имя председателя совета директоров ралли Булата Янборисова с рекомендацией в кратчайшие сроки изменить маршрут гонки.

"Проведение международного ралли "Шёлковый путь" на территории Монголии несёт огромные риски здоровью участников и организаторов мероприятия, в связи с чем прошу Вас, Булат Ахатович, рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории Российской Федерации в пределах регионов первоначально утверждённого маршрута", отмечает знаменитый врач.

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Ралли "Шёлковый путь" стартовало накануне, в пятницу, в Омске. В субботу гонщики преодолели путь до Горно-Алтайска. По планам организаторов, в воскресенье участники соревнований должны пересечь границу Монголии.

Первоначально гонка должна была финишировать в китайском Урумчи, но в Поднебесной из-за распространения коронавируса закрыли границы. На данный момент окончание ралли запланировано на 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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