Бабушка с внуками утонула в реке под Астраханью при загадочных обстоятельствах

Жуткой трагедией обернулся отдых на реке для одной из семей из Астраханской области. Там утром 3 июля утонула бабушка вместе с двумя внуками.

Как сообщили в региональном МЧС, спасатели обнаружили на берегу реки Бахтемир тело женщины 1964 года рождения. Также неподалёку были найдены детские вещи. Со слов родственников, сегодня утром женщина ушла купаться с четырёхлетним внуком и шестилетней внучкой. По предварительным данным, дети тоже утонули, сейчас поиском их тел занимаются водолазы.

В данный момент на месте происшествия работают 16 человек и три единицы техники. Как сообщили в СК, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, проводится процессуальная проверка.