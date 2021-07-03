Бабушка с внуками утонула в реке под Астраханью при загадочных обстоятельствах
В настоящее время водолазы занимаются поиском тел детей. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, проводится процессуальная проверка.
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Жуткой трагедией обернулся отдых на реке для одной из семей из Астраханской области. Там утром 3 июля утонула бабушка вместе с двумя внуками.
Как сообщили в региональном МЧС, спасатели обнаружили на берегу реки Бахтемир тело женщины 1964 года рождения. Также неподалёку были найдены детские вещи. Со слов родственников, сегодня утром женщина ушла купаться с четырёхлетним внуком и шестилетней внучкой. По предварительным данным, дети тоже утонули, сейчас поиском их тел занимаются водолазы.
В данный момент на месте происшествия работают 16 человек и три единицы техники. Как сообщили в СК, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, проводится процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что 21-летняя воспитательница утонула под Казанью, оставив друзьям видео, которое стало пророческим. За несколько дней до смерти Залида опубликовала ролик в "Инстаграме", в котором она шутливо попрощалась со всеми, послав воздушный поцелуй.
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