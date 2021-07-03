Стали известны дата и место похорон худрука театра "Ромэн" Сличенко
Церемония прощания начнётся в 10:00, а затем пройдёт гражданская панихида.
Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров
Прощание с художественным руководителем Московского цыганского театра "Ромэн", народным артистом СССР Николаем Сличенко пройдёт в театре 4 июля, начнётся в 10:00. Похоронят Сличенко на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщает пресс-служба "Ромэна".
"Гражданская панихида в 12:00 в театре "Ромэн". Отпевание состоится в 13:30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, <...> похороны на Троекуровском кладбище", — указано в релизе.
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Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти народного артиста СССР пока не известна. В театре "Ромэн" заявили, что худрук не болел коронавирусом.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время которой он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977 года стал главным режиссёром театра.
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