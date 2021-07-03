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РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста "Алании", обматерившего теннисистку

Владикавказский клуб уже оштрафовал 20-летнего полузащитника на три месячные зарплаты.

3 июля, 11:24
<p>Владимир Хубулов Фото © <a href="https://www.fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/Vladimir-Hubulov-Trener-prosit-brat-igru-na-sebya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Алания"</a></p>

Владимир Хубулов Фото © ФК "Алания"

РФС проведёт в ближайшее время служебную проверку в отношении полузащитника "Алании" Владимира Хубулова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службы коммуникаций организации.

"Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время", — заявили в РФС.

"Ты дно": Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании"

"Ты дно": Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании"

Накануне стало известно, что Хубулов написал оскорбительное сообщение в "Инстаграме" российской теннисистке Дарье Касаткиной после её поражения во втором круге Уимблдона от Алёны Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8.

По ходу третьего, решающего сета россиянка вела 6:5. В 12-м гейме на её подаче был счёт 30:0. В этот момент Касаткиной для выхода в третий круг соревнований достаточно было выиграть два розыгрыша, но она упустила преимущество и вылетела с престижнейшего турнира.

"Горячие южные ребята на эмоциях": Комментатор рассказал о санкциях футболисту "Алании" за оскорбление теннисистки

"Горячие южные ребята на эмоциях": Комментатор рассказал о санкциях футболисту "Алании" за оскорбление теннисистки

24-летняя теннисистка выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в "Инстаграме".

"Конченая ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***", — написал Хубулов.

Фото © Instagram / kasatkina

Фото © Instagram / kasatkina

Позднее и "Алания", и сам Хубулов извинились перед Касаткиной. Владикавказский клуб оштрафовал полузащитника на три месячные зарплаты.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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