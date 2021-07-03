РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста "Алании", обматерившего теннисистку
Владикавказский клуб уже оштрафовал 20-летнего полузащитника на три месячные зарплаты.
Владимир Хубулов Фото © ФК "Алания"
РФС проведёт в ближайшее время служебную проверку в отношении полузащитника "Алании" Владимира Хубулова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службы коммуникаций организации.
"Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время", — заявили в РФС.
Накануне стало известно, что Хубулов написал оскорбительное сообщение в "Инстаграме" российской теннисистке Дарье Касаткиной после её поражения во втором круге Уимблдона от Алёны Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8.
По ходу третьего, решающего сета россиянка вела 6:5. В 12-м гейме на её подаче был счёт 30:0. В этот момент Касаткиной для выхода в третий круг соревнований достаточно было выиграть два розыгрыша, но она упустила преимущество и вылетела с престижнейшего турнира.
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24-летняя теннисистка выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в "Инстаграме".
"Конченая ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***", — написал Хубулов.
Фото © Instagram / kasatkina
Позднее и "Алания", и сам Хубулов извинились перед Касаткиной. Владикавказский клуб оштрафовал полузащитника на три месячные зарплаты.
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