Координатор "Лизы алерт" раскрыл, когда начинают искать пропавшего человека
По словам гостя шоу "Дайте сказать!", заявить о пропаже может любой, даже посторонний. Кроме того, соответствующее обращение сотрудники полиции должны принять в любое время после исчезновения человека.
Скриншот © LIFE
Координатор "Лиза Алерт" объяснил, когда начинаются поиски пропавшего человека. Видео © LIFE
Отряд "Лиза алерт", прежде чем приступить к поискам пропавшего человека, уточняет, сообщили ли о произошедшем в полицию. Об этом рассказал координатор поискового отряда и кандидат в депутаты Госдумы Олег Леонов в студии шоу "Дайте сказать!".
"Мы, прежде чем приступить к поискам, спрашиваем, есть ли заявление в полицию. Если нет, подайте, пожалуйста. И только когда мы убеждаемся, что есть заявление в полицию, вот этот вот оперативный сотрудник им занимается, есть номер КУСП, тогда мы, конечно, начинаем активные действия", — рассказал Леонов.
Гость шоу подчеркнул, что подать заявление о пропаже человека может любой, даже посторонний. И сделать это можно в любое время после произошедшего, даже через 1 минуту, а убеждение о том, что обращаться в полицию нужно только через три дня, — миф.
"Три дня — это миф. Дело в том, что в начале 90-х были сериалы, из этих сериалов это правило перекочевало не только в сознание народа, но и в сознание некоторых сотрудников полиции. И до сих пор в некоторых отделах говорят: "Приходите через три дня". Нет такого правила, не было ни в Советском Союзе, ни в России, ни в каких нормативных документах", — сказал координатор поискового отряда.
Леонов объяснил, что именно побуждает детей доверять незнакомым, рассказал о ситуации с похищением детей педофилами в России и высказал своё мнение касательно закона о принудительной кастрации таких людей в беседе с ведущими нового выпуска шоу "Дайте сказать!". Смотрите по ссылке.
Комментариев: 0