Координатор "Лизы алерт" раскрыл, когда начинают искать пропавшего человека

Координатор "Лиза Алерт" объяснил, когда начинаются поиски пропавшего человека. Видео © LIFE

Отряд "Лиза алерт", прежде чем приступить к поискам пропавшего человека, уточняет, сообщили ли о произошедшем в полицию. Об этом рассказал координатор поискового отряда и кандидат в депутаты Госдумы Олег Леонов в студии шоу "Дайте сказать!".

"Мы, прежде чем приступить к поискам, спрашиваем, есть ли заявление в полицию. Если нет, подайте, пожалуйста. И только когда мы убеждаемся, что есть заявление в полицию, вот этот вот оперативный сотрудник им занимается, есть номер КУСП, тогда мы, конечно, начинаем активные действия", — рассказал Леонов.

Гость шоу подчеркнул, что подать заявление о пропаже человека может любой, даже посторонний. И сделать это можно в любое время после произошедшего, даже через 1 минуту, а убеждение о том, что обращаться в полицию нужно только через три дня, — миф.

"Три дня — это миф. Дело в том, что в начале 90-х были сериалы, из этих сериалов это правило перекочевало не только в сознание народа, но и в сознание некоторых сотрудников полиции. И до сих пор в некоторых отделах говорят: "Приходите через три дня". Нет такого правила, не было ни в Советском Союзе, ни в России, ни в каких нормативных документах", — сказал координатор поискового отряда.