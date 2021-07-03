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В России опровергли заявление Украины о неоказании помощи рыболовному судну

Судовладелец сам принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, отметили в "Росморречфлоте". Там уточнили, что украинскому судну ничего не угрожает, к нему направляется буксир из Одессы.

3 июля, 11:05
<p>Ракетный крейсер "Ивановец". Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12100477@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Ракетный крейсер "Ивановец". Фото © Минобороны РФ

Подавшее в Чёрном море сигнал бедствия украинское рыболовное судно ОД-2592 само отказалось от помощи российских военных. Об этом сообщает пресс-служба "Росморречфлота".

Там уточнили, что заявление украинской стороны о том, что РФ якобы отказала в помощи представителям Незалежной, не соответствует действительности. Отмечается, что российские моряки первыми получили радиосигнал о помощи и сразу же направились в сторону терпящего бедствие катера.

"Для решения вопроса был привлечён судовладелец, он принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир", — пояснил пресс-секретарь "Росморречфлота" Алексей Кравченко.

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В ведомстве добавили, что на данный момент погодные условия в зоне аварии хорошие и украинскому судну ничего не угрожает, к нему направляется буксир из Одессы.

Напомним, сегодня утром украинское судно стало дрейфовать в Чёрном море, после чего у него отказал двигатель. На помощь ему был отправлен российский ракетный катер "Ивановец", в готовности с ним рядом также находился российский пограничный корабль "Безупречный".

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А ранее на Украине озвучили стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста. Киевские власти неоднократно угрожали полуострову ракетным комплексом "Нептун". По их мнению, он также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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