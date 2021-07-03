В России опровергли заявление Украины о неоказании помощи рыболовному судну

Подавшее в Чёрном море сигнал бедствия украинское рыболовное судно ОД-2592 само отказалось от помощи российских военных. Об этом сообщает пресс-служба "Росморречфлота".

Там уточнили, что заявление украинской стороны о том, что РФ якобы отказала в помощи представителям Незалежной, не соответствует действительности. Отмечается, что российские моряки первыми получили радиосигнал о помощи и сразу же направились в сторону терпящего бедствие катера.

"Для решения вопроса был привлечён судовладелец, он принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир", — пояснил пресс-секретарь "Росморречфлота" Алексей Кравченко.

В ведомстве добавили, что на данный момент погодные условия в зоне аварии хорошие и украинскому судну ничего не угрожает, к нему направляется буксир из Одессы.

Напомним, сегодня утром украинское судно стало дрейфовать в Чёрном море, после чего у него отказал двигатель. На помощь ему был отправлен российский ракетный катер "Ивановец", в готовности с ним рядом также находился российский пограничный корабль "Безупречный".