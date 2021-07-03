В России опровергли заявление Украины о неоказании помощи рыболовному судну
Судовладелец сам принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, отметили в "Росморречфлоте". Там уточнили, что украинскому судну ничего не угрожает, к нему направляется буксир из Одессы.
Ракетный крейсер "Ивановец". Фото © Минобороны РФ
Подавшее в Чёрном море сигнал бедствия украинское рыболовное судно ОД-2592 само отказалось от помощи российских военных. Об этом сообщает пресс-служба "Росморречфлота".
Там уточнили, что заявление украинской стороны о том, что РФ якобы отказала в помощи представителям Незалежной, не соответствует действительности. Отмечается, что российские моряки первыми получили радиосигнал о помощи и сразу же направились в сторону терпящего бедствие катера.
"Для решения вопроса был привлечён судовладелец, он принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир", — пояснил пресс-секретарь "Росморречфлота" Алексей Кравченко.
В ведомстве добавили, что на данный момент погодные условия в зоне аварии хорошие и украинскому судну ничего не угрожает, к нему направляется буксир из Одессы.
Напомним, сегодня утром украинское судно стало дрейфовать в Чёрном море, после чего у него отказал двигатель. На помощь ему был отправлен российский ракетный катер "Ивановец", в готовности с ним рядом также находился российский пограничный корабль "Безупречный".
А ранее на Украине озвучили стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста. Киевские власти неоднократно угрожали полуострову ракетным комплексом "Нептун". По их мнению, он также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.
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