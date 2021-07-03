Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом и "криком на пустом месте" решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", — отметил Попович.

По мнению эксперта, в Moet Hennessy опасаются, что поставляемое ими шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. При этом он подчеркнул, что компанию никто не обязывает называть свою продукцию игристым вином и не запрещает использовать слово "шампанское" на этикетке, главное — соответствие российскому стандарту.