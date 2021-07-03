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"Крик на пустом месте": В Союзе виноделов осудили решение Moet Hennessy о прекращении ввоза шампанского

Там отметили, что продукции компании надо лишь соответствовать российскому стандарту. При этом слово "шампанское" на этикете никто не запрещает.

3 июля, 11:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом и "криком на пустом месте" решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", — отметил Попович.

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По мнению эксперта, в Moet Hennessy опасаются, что поставляемое ими шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. При этом он подчеркнул, что компанию никто не обязывает называть свою продукцию игристым вином и не запрещает использовать слово "шампанское" на этикетке, главное — соответствие российскому стандарту.

Напомним, ранее Moet Hennessy предупредила об отказе поставлять алкоголь в Россию. Производитель сообщил, что, согласно требованиям нового закона, будет вынужден пересертифицировать продукцию. Отметим, что поправки вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, ограничивается использование понятия "шампанское" зарубежными производителями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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